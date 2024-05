Arsenal a découvert qu'un ancien joueur avait déposé la marque des « Invincibles »

Ladies and gentlemen, The Invincibles.

Alors que les Gunners commémorent cette année les vingt ans de leur incroyable saison 2003-2004, où ils n’avaient pas perdu le moindre match de Premier League, le club londonien a récemment découvert que la marque « the Invincibles » avait été déposée. Et double surprise, c’est ni plus ni moins que Jens Lehmann, leur gardien lors de cette fabuleuse épopée, qui a mis la main sur ce surnom légendaire en 2020 pour 30 000 livres (environ 35 000 euros). Arsenal serait choqué de s’être fait chiper le nom de la sorte, n’ayant jamais pensé à sécuriser la marque en vingt ans d’utilisation.

L’Allemand s’est de son côté exprimé auprès du Daily Mail sur le sujet, expliquant notamment que le surnom des « Invincibles » était utilisé dans le monde entier sans autorisation. « Personne ne l’avait, alors je me suis penché sur la question, a déclaré Lehmann. J’étais prêt à obtenir les droits de ce nom pour notre groupe, de sorte que tous ceux qui l’utilisent violent notre marque. Ils (Arsenal) ont probablement été un peu surpris parce que personne n’avait pensé à faire enregistrer le nom de la marque. Au moins, ils savent que c’est maintenant contrôlé. »

Le portier affirme avoir pour projet de créer une société avec le soutien d’Arsène Wenger et de ses anciens coéquipiers de 2003-2004, et dont les bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives. Un match contre l’équipe de Manchester United de 2004 et une tournée à l’étranger seraient notamment dans les tuyaux.

C’est le Bayer Leverkusen qui a des raisons de se sentir spolié.