Marvin Martin devient entraîneur adjoint de Hyères

C’est Hyères, et c’est aussi demain.

Retraité depuis l’été dernier, Marvin Martin va connaître sa première expérience de l’autre côté du miroir puisqu’il a été nommé entraîneur adjoint du Hyères 83 FC, actuel huitième de sa poule de National 2, tout proche de la zone rouge. Il intègre le staff de Lilian Compan, qui remplace Karim Masmoudi, démis de ses fonctions en raison de la mauvaise passe des Varois.

« C’est un club auquel je me suis attaché. Je suis en pleine évolution, je passe actuellement mes diplômes d’entraîneur, c’est un super challenge pour moi, c’est pour ça que j’ai accepté. Quand je vois la situation, ça me motive. J’ai envie d’aider le club à sortir de la zone dangereuse, a détaillé l’ancien meneur sochalien (228 matchs en Ligue 1) au micro de BFM Toulon Var. C’était une suite logique pour moi. Le foot est quelque chose que j’adore, c’est toute ma vie. Je me sens bien sur le terrain. Partager avec les joueurs est quelque chose qui me plaît. Pour l’expérience, c’est top. J’apprends tous les jours. Je suis vraiment content qu’on m’ait proposé ça. J’aurais préféré que ce soit dans une autre situation mais on s’en sortira tous ensemble. »

Ce week-end, Alès va donc faire connaissance avec le duo Compan-Martin.

