Visiblement encore touché par son éviction, Nagelsmann égratigne le Bayern

Comme ça, c’est dit.

Il y a désormais un an et demi, Julian Nagelsmann, actuellement sélectionneur de l’équipe nationale d’Allemagne, se faisait renvoyer par la direction du Bayern Munich. Celui qui était destiné à être aux commandes de la machine bavaroise jusqu’en 2026 avait vu son poste attribué à son homologue, Thomas Tuchel, après avoir remporté le championnat 2021-2022.

« Je m’en suis mieux sorti que le Bayern lui-même »

Présent au Salon international du sport business de Munich, l’entraîneur âgé de 37 ans a évoqué – dans des propos rapportés par Kicker – l’interruption prématurée de son mandat au Bayern. Lui qui n’avait pas gardé sa langue dans sa poche concernant la « politique » du club, le développement sportif et sa position au sein de l’équipe, a affirmé avoir respecté ses convictions et ne rien regretter. « Si vous n’êtes qu’une marionnette et que vous êtes ensuite licencié, ce sera beaucoup plus difficile », exprime-t-il avant de parler du manque de reconnaissance envers son travail : « J’ai appris que dans un si grand club, les choses sont considérées comme exceptionnelles le lundi et ne valent plus rien le mardi. » Réputé pour son franc-parler, le sélectionneur de la Nationalmannschaft ajoute : « Je pense que je m’en suis mieux sorti que le Bayern lui-même. »

On sait à présent qu’il ne rêve pas d’Oliver Kahn.

