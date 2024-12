Le Bayern Munich jarte de la Coupe d’Allemagne à cause du premier rouge dans la carrière de Neuer

Bayern Munich 0-1 Bayer 04 Leverkusen

But : Tella (69e) côté Bayer.

Expulsion : Neuer (17e) côté Bayern.

Neuer a sorti un high kick, et le Bayern est sorti tout court. Munich est éliminé de la Coupe d’Allemagne en huitièmes de finale à cause du premier rouge en 822 matchs du géant. Si, avec 20 trophées, la ville de Bavière détiendra encore tranquillement le record de titres, elle n’a pas remporté la DFB Pokal depuis 2020.

Pour que ce bail soit prolongé une année de plus, les hommes de Vincent Kompany ont du se heurter à deux choses : un adversaire coriace, d’une part, et des boulettes, de l’autre. Manuel Neuer s’est occupé des boulettes. Alors que le grand méchant loup du Bayer Leverkusen rôdait, le gardien est sorti à la 17e minute dans le torse de Jeremie Frimpong, qui avait commencé son chemin bien avant. Rouge direct, et avec Dan Peretz dans les bois, le Bayern ne s’est pas promené.

Sans Harry Kane et avec Jamal Musiala à sa place, soutenu par Michael Olise, les attaques bavaroises n’ont pas su faire tomber la maison Bayer. Si Pat’ Schick n’a joué que treize minutes et est sorti blessé, Nathan Tella a pu profiter d’un joli boulot de Grimaldo pour raccompagner le Bayern à la maison (0-1, 69e).

🟥 CARTON ROUGE POUR LE BAYERN ! Quelle erreur de Manuel Neuer ! Le gardien manque complètement sa sortie. Le Bayern est réduit à 10 en coupe d'Allemagne Suivez le match sur L’Équipe Live Foot > https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT pic.twitter.com/JgFQK67rgc — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 3, 2024

C’est ce qui arrive quand on serre la main de Matvey Safonov.

