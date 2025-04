La France du foot n'est pas encore totalement sous le charme du PSG version 2024-2025

Bravo à la communauté marseillaise pour sa mobilisation.

Le parcours emballant du PSG de Luis Enrique cette année en Ligue des champions fait-il vibrer la France entière ? Une équipe jeune, travailleuse et humble ; un entraîneur avec des idées claires ; pas de joueurs clivants comme pouvaient l’être Neymar ou Kylian Mbappé… À la question de l’enthousiasme généré par ce Paris Saint-Germain chez ceux qui ne sont pas supporters des clubs de la capitale, 47% ont préféré répondre qu’ils n’étaient pas forcément sous le charme du champion de France.

Un 0-0 poussif à Saint-Symphorien, c’est mieux !

« Aucun match du PSG ne me procurera autant d’enthousiasme qu’un 0-0 poussif de Metz au Saint Symphorien, désolé ! », assume Daedril. Entre les coups de reins de Désiré Doué et les débordements de Cheick Sabaly, son coeur peut évidemment balancer du côté du second. Polo11, lui, est reconnaissant : « Je supporte ManU et le PSG me permet donc de voir à quoi ressemble le football, donc ça me va ! » C’est autorisé de supporter plusieurs équipes ?

« Très sérieusement, tout cela me laisse indifférent, enchaîne Paolo Malfini. Ce n’est pas mon club, je reconnais qu’ils jouent admirablement bien et qu’ils ont enfin construit une équipe et pas un assemblage de stars. Mais même si ça joue bien je ne vais pas m’enthousiasmer pour eux et leur parcours. Grand bien leur fasse mais qu’ils gagnent ou pas cela ne me donnera aucune joie. Puis bon, doit on vraiment s’enthousiasmer pour un parcours ? Parcours où avec la nouvelle formule ils ont pu se qualifier en n’étant pas très bon en phase de poule. Ils ont battu Brest, Liverpool (ça c’est costaud) et Aston Villa. Les surprises c’était surtout avant, quand ils s’effondraient inlassablement. Ils font partie des favoris. Doit-on s’enthousiasmer qu’un favori soit au rendez-vous ? » Vous avez quatre heures.

La réussite des joueurs

J_Vous_Lavezzi_y_a_longtemps est prêt à s’enflammer, mais il lui en faut encore un peu plus : « Enthousiasmé, non. L’équipe joue bien, nettement mieux que les saisons précédentes, c’est chouette à voir. Pour m’enthousiasmer, il faut que ça se poursuive quelques temps encore, la trajectoire est bonne, mais c’est un peu trop tôt pour générer ce type d’effet sur moi. » Dans le même temps, Berlusconight se la joue Nefkeu : « Pour répondre honnêtement, faut séparer le football du business. Sur scène, ce PSG est touché par la grâce. En coulisses, il est souillé par la crasse. »

Ce sont les joueurs qui font l’équipe, comme le souligne Mistelroum et boules de gomme : : « Quand tu vois qu’un gamin comme Doué, en plus de son énorme contribution offensive, termine avec 4 tacles réussis… Kvara, pareil, le nombre de sprints pour venir soulager/aider la défense… » Pour Salif-Georges Béret-Keita, c’est flou : « Oui. Mais seulement par le jeu déployé en LDC depuis janvier. Et seulement par certains joueurs (Doué, Kvara, Dembélé, Neves, Vitinha, Pacho, Barcola, Mendes). Donc, en fait, non, mais oui. Bordel, c’est peut-être la question la plus complexe depuis que cette rubrique existe. » Forcément, Dyle01 devait apporter sa contribution : « Ah, So Foot va tordre son analyse car les résultats ne vont pas aller dans le sens attendu ? Encore ? »

Corrupción, co-rru-pción !!

Face au PSG, Unai Emery et Aston Villa y croient dur comme fer