Pronostic Dortmund Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

À Dortmund, le Bayern en impose

Cette 12e journée de Bundesliga nous offre samedi le traditionnel Klassiker avec l’opposition entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich. Le BvB sort d’un exercice compliqué en championnat mais avait brillé en Ligue des champions en se hissant en finale. Pour réinsuffler un vent nouveau au sein du club, les dirigeants ont énormément modifié l’équipe cet été, puisque le coach Terzić est parti, tout comme Hummels, Reus, Haller ou Wolf. Le nouvel entraîneur est un ancien joueur de la maison, Nuri Şahin. Ce dernier connaît des résultats semblables à son prédécesseur puisque sa formation se montre très intéressante en Ligue des champions avec une 4e place au classement, mais souffre en Bundesliga. Actuellement, les Marsupiaux pointent à la 5e place avec déjà 10 points de retard sur le Bayern. Performant dans son enceinte, Dortmund affiche des bilans catastrophiques en déplacement avec 4 défaites pour un nul en 5 rencontres, ce qui en fait l’un des pires bilans de la ligue allemande. Cependant, il a su s’imposer en milieu de semaine en C1 à Zagreb (0-3). Ce samedi, le BvB compte sur le soutien de son public pour réaliser une prestation de 1er plan face au Bayern, à l’image de ce qui avait été produit contre Fribourg (4-0) le week-end dernier. Pour cela, Şahin compte sur Guirassy, Sabitzer, Brandt, mais aussi sur Gittens, très bon ces dernières semaines.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le Bayern a vu sa domination nationale prendre fin l’an passé face à l’incroyable saison du Bayer Leverkusen. Depuis, le club a décidé de confier l’équipe à Kompany qui a pour mission de retrouver les sommets. En Bundesliga, le club bavarois se montre très régulier puisqu’il a remporté 9 victoires pour 2 nuls lors des 11 premières journées. Ce très bon bilan permet aux coéquipiers de Manuel Neuer de caracoler en tête avec 6 points de plus que l’Eintracht Francfort. Ce samedi, la bande de Kompany va vouloir poursuivre sur son rythme et écarter définitivement l’un de ses rivaux de la course au titre. Depuis son match nul fou à Francfort (3-3), le Bayern enchaîne les victoires sans encaisser de but, ce fut le cas face à Stuttgart (4-0), Bochum (0-5), l’Union Berlin (3-0), Sankt Pauli (0-1) et Augsbourg (3-0). En plus de cet excellent passage, le club bavarois a redressé la barre en Ligue des champions après deux revers en déplacement face à Aston Villa et le FC Barcelone. En effet, le Bayern vient de dominer le Benfica et en milieu de semaine le PSG (1-0 à chaque fois) avec un excellent Coman et un Neuer très impressionnant dans son jeu au pied. Porté par la réussite de Harry Kane (14 buts en 11 matchs de Bundesliga), le Bayern devrait remporter ce Klassiker et écarter Dortmund de la course au titre.

► Le pari « Victoire Bayern » est coté à 1,64 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 164€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Kane buteur » est coté à 1,71 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 171€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Dortmund – Bayern

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Dortmund – Bayern sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Dortmund – Bayern avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Borussia Dortmund Bayern Munich encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Le Bayern au petit trot, Leverkusen accroché, Dortmund coule à Mayence