Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ FC Bagatelle Saint Suz vs Saint Denis FC U15

On commence le top de ce week-end avec un magnifique soleil de La Réunion, mais surtout un délice de frappe croisée aux 25 mètres pied gauche qui vient se loger dans le petit filet. Imparable, bien joué !

2/ US JPA/CPA vs Le Taillan AS

Gironde, rencontre U19 de la D1 Win Sport School, le numéro 5 et donc probable défenseur, s’offre un superbe geste acrobatique à la suite d’un corner mal repoussé. Le gardien reste scotché sur ses appuis ! On regrettera cependant l’absence de célébration…

3/ Seboncourt US vs Courmelles FC

Il y a de quoi rendre Kurt Zouma jaloux avec ce match de D1 ! Là aussi, le numéro 5 inscrit un but grandiose au bout d’un rush solitaire, conclu par un lob sur le gardien adverse ! En bonus, une célébration pleine de fierté.

4/ FC Côteaux du Vignoble vs Bouaye FC

Ça c’est du numéro 10 comme on les aime, qui prend des risques. Le capitaine et milieu de terrain se saisit du ballon à une trentaine de mètres du but adverse, s’avance, et déclenche une frappe qui monte puis redescend dans les filets, c’est parfait !

5/ Stade pessacais UC vs Cauderan AGJA

Dans la même veine que le précédent, en encore plus loin, encore plus fort, encore plus beau. Un but qui rappelle Saber Khalifa à Évian en mai 2013…

Pas touche au Général Lacazette !