L'équipe type des « BB » du foot
L'immense Brigitte Bardot, alias « BB », nous a quittés ce dimanche à l'âge de 91 ans. Ça méritait bien un hommage, en 4-3-3.
Défenseurs
Beppe Bergomi
La fidélité, la vraie, c’est celle que Giuseppe « Beppe » Bergomi a vouée à l’Inter pendant plus de vingt ans. Tout simplement.
Bobo Baldé
Dianbobo Baldé pour l’état civil, Bobo Baldé pour les intimes. Et pour en dresser le portrait, difficile de faire plus bel hommage que celui de Marouane Chamakh, pas plus tard qu’en septembre, dans nos colonnes : « Lui, quand je l’ai joué face à la Guinée, il aurait dû prendre de la prison ferme. C’était compliqué. J’étais maigre, j’étais prêt à mettre la tête là où les gens ne mettaient pas le pied. Quand je sortais d’un match avec lui, laisse tomber. »
Basile Boli
Abidjan-Auxerre-Marseille-Munich. Légende.
Borna Barišić
Pas beaucoup de concurrence à son poste, certes. Actuellement au chômage à 33 ans, mais tout de même 35 capes avec la Croatie, entre 2017 et 2023 !
Milieux
Bryan Bergougnoux
8 décembre 2004, Gerland, OL-Sparta Prague. « Dans les arrêts de jeu, Anthony Réveillère me donne un super ballon et je marque. J’avais des crampes, mais une fois que le ballon est rentré, je ne sentais plus rien. J’ai enlevé mon maillot et fait le tour du stade. Un grand moment. »
Ben Becker
L’un des meilleurs milieux du foot fictionnel. S’il avait été moins timide, le dessin animé aurait pu s’appeler Olive et Ben. Ou Ben et Tom. L’Andrés Iniesta de l’univers manga.
Branko Boskovic
Le passage du Monténégrin au PSG ? Un doublé au Vélodrome en novembre 2004 en 16es de Coupe de la Ligue, quelques fulgurances ici et là, avant un lent déclin, un prêt à l’ESTAC et un départ, la queue entre les jambes, pour le Rapid Vienne.
Attaquants
Bernard Bureau
Il a trimbalé sa tignasse de Paris au Matra Racing en passant par Brest ou Lille, pour facturer 233 matchs pour 52 buts dans l’élite française. Pas mal pour un ailier.
Barbra Banda
On l’accuse d’être un homme (voir notre article dans le So Foot hors-série spécial Afrique, en kiosques depuis mi-décembre), mais qu’importe : Barbra Banda est surtout une sacrée buteuse.
Bruno Bellone
Le vrai Lucky Luke : celui né à Toulon, pas dans les coups de crayon d’un obscur dessinateur belge.
Remplaçants
Borja Bastón
Pour le blase, mais aussi ce CV sans queue ni tête : quatorze clubs – dont douze en Espagne – , série en cours.
Bernard Blaquart
Le symbole d’une époque où le Nîmes Olympique était une équipe qui comptait, dans le paysage du football français.
Baghdad Bounedjah
L’homme qui a offert un palmarès international à Riyad Mahrez. Ni plus, ni moins.
Bradley Barcola
Figure aussi dans l’équipe type des personae non gratae à Lyon.
Ben Bruce
Que les choses soient claires : on ne parle pas ici du guitariste anglais et ex-leader du groupe Asking Alexandria, mais bien de cet avant-centre émérite du St Duthus Football Club, en sixième division écossaise. Celui que l’on nomme « Goal machine », oui.
Barbara Bonansea
Autant de capes avec la Nazionale que Dino Zoff (112). Et ce n’est pas fini.
Benjamin Buchel
80 sélections, 185 buts encaissés, 62 défaites. Un monument du football liechtensteinois.
Baby Jordy Benera
21 ans et une carrière qui peine encore à décoller du côté du Paris Saint-Germain. Le temps presse.
Benjamin Bourigeaud
On ne se fait toujours pas à l’idée que ce maestro végète désormais au Qatar. On préfère retenir sa 905e place dans le top 1000 des joueurs du championnat de France.
