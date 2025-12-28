S’abonner au mag
  • France
  • Disparition de Brigitte Bardot

L'équipe type des « BB » du foot

Par la rédaction de sofoot.com

L'immense Brigitte Bardot, alias « BB », nous a quittés ce dimanche à l'âge de 91 ans. Ça méritait bien un hommage, en 4-3-3.

Gardien

385576

Bárbara

Bárbara Micheline do Monte Barbosa, en entier. Ça passe donc ric-rac dans ce onze !

Défenseurs

265094

Beppe Bergomi

La fidélité, la vraie, c’est celle que Giuseppe « Beppe » Bergomi a vouée à l’Inter pendant plus de vingt ans. Tout simplement.

2509_20210324015227_bobo_balde

Bobo Baldé

Dianbobo Baldé pour l’état civil, Bobo Baldé pour les intimes. Et pour en dresser le portrait, difficile de faire plus bel hommage que celui de Marouane Chamakh, pas plus tard qu’en septembre, dans nos colonnes : « Lui, quand je l’ai joué face à la Guinée, il aurait dû prendre de la prison ferme. C’était compliqué. J’étais maigre, j’étais prêt à mettre la tête là où les gens ne mettaient pas le pied. Quand je sortais d’un match avec lui, laisse tomber. »

basile-boli-1

Basile Boli

Abidjan-Auxerre-Marseille-Munich. Légende.

borna-barisic

Borna Barišić

Pas beaucoup de concurrence à son poste, certes. Actuellement au chômage à 33 ans, mais tout de même 35 capes avec la Croatie, entre 2017 et 2023 !

Milieux

26492

Bryan Bergougnoux

8 décembre 2004, Gerland, OL-Sparta Prague. « Dans les arrêts de jeu, Anthony Réveillère me donne un super ballon et je marque. J’avais des crampes, mais une fois que le ballon est rentré, je ne sentais plus rien. J’ai enlevé mon maillot et fait le tour du stade. Un grand moment. »

356b27c219088952d2c33968f06158ee

Ben Becker

L’un des meilleurs milieux du foot fictionnel. S’il avait été moins timide, le dessin animé aurait pu s’appeler Olive et Ben. Ou Ben et Tom. L’Andrés Iniesta de l’univers manga.

branko-boskovic

Branko Boskovic

Le passage du Monténégrin au PSG ? Un doublé au Vélodrome en novembre 2004 en 16es de Coupe de la Ligue, quelques fulgurances ici et là, avant un lent déclin, un prêt à l’ESTAC et un départ, la queue entre les jambes, pour le Rapid Vienne.

Attaquants

435446

Bernard Bureau

Il a trimbalé sa tignasse de Paris au Matra Racing en passant par Brest ou Lille, pour facturer 233 matchs pour 52 buts dans l’élite française. Pas mal pour un ailier.

barbra-banda

Barbra Banda

On l’accuse d’être un homme (voir notre article dans le So Foot hors-série spécial Afrique, en kiosques depuis mi-décembre), mais qu’importe : Barbra Banda est surtout une sacrée buteuse.

47979

Bruno Bellone

Le vrai Lucky Luke : celui né à Toulon, pas dans les coups de crayon d’un obscur dessinateur belge.

Remplaçants

borja-baston

Borja Bastón

Pour le blase, mais aussi ce CV sans queue ni tête : quatorze clubs – dont douze en Espagne – , série en cours.

60106

Bernard Blaquart

Le symbole d’une époque où le Nîmes Olympique était une équipe qui comptait, dans le paysage du football français.

6445898_baghdad_bounedjah_20240910051929

Baghdad Bounedjah

L’homme qui a offert un palmarès international à Riyad Mahrez. Ni plus, ni moins.

cards-23-24_barcola-alt4-1

Bradley Barcola

Figure aussi dans l’équipe type des personae non gratae à Lyon.

Bruce

Ben Bruce

Que les choses soient claires : on ne parle pas ici du guitariste anglais et ex-leader du groupe Asking Alexandria, mais bien de cet avant-centre émérite du St Duthus Football Club, en sixième division écossaise. Celui que l’on nomme « Goal machine », oui.

images

Barbara Bonansea

Autant de capes avec la Nazionale que Dino Zoff (112). Et ce n’est pas fini.

benjamin-buchel

Benjamin Buchel

80 sélections, 185 buts encaissés, 62 défaites. Un monument du football liechtensteinois.

250166453

Baby Jordy Benera

21 ans et une carrière qui peine encore à décoller du côté du Paris Saint-Germain. Le temps presse.

08115a32682944625002aa073f65b03f4d5c62c2

Benjamin Bourigeaud

On ne se fait toujours pas à l’idée que ce maestro végète désormais au Qatar. On préfère retenir sa 905e place dans le top 1000 des joueurs du championnat de France.

