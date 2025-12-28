Bobo Baldé

Dianbobo Baldé pour l’état civil, Bobo Baldé pour les intimes. Et pour en dresser le portrait, difficile de faire plus bel hommage que celui de Marouane Chamakh, pas plus tard qu’en septembre, dans nos colonnes : « Lui, quand je l’ai joué face à la Guinée, il aurait dû prendre de la prison ferme. C’était compliqué. J’étais maigre, j’étais prêt à mettre la tête là où les gens ne mettaient pas le pied. Quand je sortais d’un match avec lui, laisse tomber. »