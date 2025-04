Un corps arbitral 100% français pour Real Madrid-Arsenal

En voilà une raison de croire à une remontada madrilène.

Abasourdi par deux pralines de Declan Rice et une défaite 3-0 au match aller, le Real Madrid peut compter sur sa bonne étoile pour espérer se qualifier en demi-finales de Ligue des champions ce mercredi soir au Santiago-Bernabéu contre Arsenal. L’UEFA a dévoilé ce lundi matin les arbitres qui officieront pour ce choc, et c’est une bonne nouvelle pour la Maison-Blanche.

Le Real Madrid à domicile et François Letexier, un couple qui fonctionne

C’est notre expérimenté national François Letexier qui dirigera son septième match de C1 cette saison, accompagné de ses compatriotes Mehdi Rahmouni et Cyril Mugnier. Stéphanie Frappart sera la quatrième arbitre, tandis que Jérôme Brisard et Bastien Dechepy s’occuperont de la VAR. Ce cortège satisfera sans aucun doute les Madrilènes, le Real Madrid n’ayant jamais perdu à domicile avec le meilleur arbitre de l’année 2024 au sifflet, pour un bilan de trois rencontres pour deux victoires (contre Chelsea 2-0 en 2022-2023 et Naples 4-2 en 2023-2024) et un match nul (contre Manchester City 3-3 en 2023-2024).

Cette saison, le Français est un habitué des gros calibres : le FC Barcelone à deux reprises, le Bayern Munich, mais aussi le Real Madrid à Anfield contre Liverpool en novembre dernier (défaite 2-0).

Ça, combiné à la magie dont seul le Bernabéu a le secret, ce sera le match à ne pas rater cette semaine.

