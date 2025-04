Bien que blessé depuis six mois, Carvajal encourt tout de même une suspension

Les délinquants en col blanc.

Écarté des terrains depuis octobre en raison d’une rupture des ligaments croisés, Dani Carvajal n’a pourtant pas résisté à l’envie de se mêler à l’action… Lors du quart de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Arsenal (victoire 2-1 des Gunners), le latéral espagnol a d’abord été aperçu en pleine zone technique, normalement réservée aux entraîneurs et aux joueurs inscrits sur la feuille de match.

Il risque quatre matchs de suspension

Mais l’épisode le plus marquant s’est produit à la mi-temps : posté à l’entrée du tunnel, « Dani the Dog » a intercepté Bukayo Saka pour lui souffler quelques mots à l’oreille… avant de le saisir par la nuque. Tout ça alors que la réaction de l’Anglais était loin d’être violente.

Carvajal aggravating Saka at halftime 😭😭😭😭pic.twitter.com/cTgyY6VMCx — fan account (@Asensii20) April 16, 2025

Pour ce petit numéro, le joueur madrilène risque jusqu’à quatre matchs de suspension selon Marca. Le règlement de l’UEFA prévoit une suspension d’un match pour la simple présence d’un joueur non qualifié sur le terrain, et jusqu’à trois de plus pour s’être livré « à des voies de fait sur un joueur ou sur une autre personne présente au match ».

Bon après, quatre matchs de suspension en pleine absence longue durée, pas sûr que ça lui fasse grand mal.

