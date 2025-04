Face au PSG, Unai Emery et Aston Villa y croient dur comme fer

Et si…

Unai Emery y croit. À la veille du quart de finale retour de Ligue des champions contre le PSG, le technicien espagnol a affiché une ambition claire : « L’objectif est de gagner. Avec un but, ce ne sera pas assez. Mais si on gagne, on peut être proche. » Rien de bien surprenant comme discours, mais pour y parvenir, Emery mise autant sur l’intensité tactique que sur l’émotion collective.

Transformer Villa Park en forteresse

« On va jouer avec un plan fort, essayer d’être consistants, de comprendre comment évolue le match sur 90 minutes. Et s’il le faut, sur 120 minutes et les tirs au but. » Un discours précis, presque militaire. Tout est prévu, même l’imprévu : « J’ai ma stratégie générale en tête pour le match, la prolongation et les tirs au but. Les joueurs doivent connaître leur tâche, comprendre la stratégie, savoir comment on gère l’aspect émotionnel. »

Emery veut faire de Villa Park une arme. « Si on connecte avec nos supporters, si on leur transmet de l’énergie, ils vont beaucoup nous aider. Il faut qu’on ressente que c’est notre maison, une forteresse. » Tout en restant lucide, comme tout le pays, sur la supériorité de « Paris qui a gagné le premier match à l’extérieur, c’est un des favoris ». L’Espagnol n’en perd pas sa foi : « Nous aussi, on a montré notre capacité à être compétitifs. Demain, on va faire de notre mieux, avec notre expérience, notre idée, nos qualités. Il faut y croire. »

En voilà un qui veut rendre sa remontada à Luis Enrique.

