Arsenal ou le Real pour le PSG ? Achraf Hakimi « s’en fout »

Claude Makélélé, sors de ce corps.

Sans être impérial défensivement, Achraf Hakimi a activement participé à la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finales de Ligue des champions en ouvrant le score face à Aston Villa (3-2) au match retour. Il aurait pu mettre son équipe à l’abri s’il n’avait pas trop tardé à servir Ousmane Dembélé, finalement hors jeu, en début de seconde période, mais a préféré ne retenir que le positif.

Sûr de lui et ambitieux

« On n’a pas eu peur. On savait qu’on allait souffrir et on a souffert à cause de nous, mais on est contents d’avoir préservé la qualification. On voit le travail qu’on réalise avec le coach, ça se voit dans les résultats et on est contents pour ça », a déclaré, sûr de lui, l’international marocain en zone mixte.

Dans le dernier carré, le PSG retrouvera soit Arsenal, soit le Real Madrid. Interrogé sur ce futur adversaire, le latéral droit s’est également montré ambitieux, avec un petit côté José Garcia : « La vérité, on s’en fout. Désolé pour les mots, mais pour gagner cette compétition, il faut battre les meilleurs. » À l’aller, les Gunners ont tout de même pris un certain avantage en en collant trois aux Madrilènes (3-0).

Mais le club le plus loser de l’histoire va forcément se prendre les pieds dans le tapis face au club le plus winner.

