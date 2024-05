Leverkusen écarte Kaiserslautern pour s’offrir la Coupe d’Allemagne

Kaiserslautern 0-1 Bayer Leverkusen

But : Xhaka (17e)

Expulsion : Kossonou (44e)

Panier Granit.

Battu lors de ses trois dernières finales contre Schalke (2002), le Werder (2009) et le Bayern (2020), le Bayer Leverkusen a renoué avec la Coupe d’Allemagne en battant Kaiserslautern samedi (0-1). Les joueurs de Xabi Alonso s’en sont remis à un bijou de Granit Xhaka, buteur d’une superbe frappe du gauche aux 30 mètres, pour faire la différence (0-1, 17e). Odilon Kossonou a néanmoins tiré une balle dans le pied de son équipe en recevant un deuxième jaune, largement mérité (44e).

⚽️ LE BIJOU DE XHAKA POUR L'OUVERTURE DU SCORE ! La finale de la Coupe d'Allemagne en direct : https://t.co/bZzATUPkNL#lequipeFOOT pic.twitter.com/x7pctCFhTx — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 25, 2024

En infériorité numérique pendant plus de 45 minutes, le Bayer a serré les dents sur quelques situations, notamment une frappe passée au ras du montant de Lukas Hrádecký (45e+3), mais a bel et bien fini par mettre la main sur la deuxième Coupe d’Allemagne de son histoire après celle conquise en 1993. Leverkusen succède donc à Leipzig et soulève son deuxième trophée de la saison après la Bundesliga.

C’est tout de suite mieux quand Lookman n’est pas en face.