Düsseldorf veut rendre gratuite l'intégralité de ses matchs, d'ici cinq ans

Une mesure à contre-courant.

Le Fortuna Düsseldorf a décidé d’innover cette saison en proposant, pour trois rencontres, la gratuité des billets au stade, dans le cadre de l’opération Fortuna pour tous. Un projet de grande envergure visant à remplir une enceinte qui, malgré son affluence moyenne de 29 300 personnes par match, souffre de la concurrence de Dortmund, Cologne, Mönchengladbach et Schalke 04. Avec « une démarche unique dans le monde du foot business », Düsseldorf a ainsi mis « en vente » ce samedi contre Kaiserslautern 21 000 places gratuites, le reste des billets gratis étant réservés aux « membres » du club (ils sont 28 000), abonnés (16 500, qui ont de fait payé moins cher cette saison) ou simples membres des groupes de supporters ; les visiteurs (5000) profitent également de ce privilège. Tous les tickets ont trouvé preneur. Si les ultras ont d’abord semblé réticents, de peur de voir débarquer « les touristes des stades », le constat est positif, comme l’explique L’Équipe dans un reportage. Preuve en est, c’est dans une très grosse ambiance que les joueurs du Fortuna l’ont emporté 4-3 après avoir été menés 0-3.

Une initiative qui suit un projet sportif ambitieux selon Alexander Jobst, le directeur général : « Nous voulons être un club de première division, pérenne et indépendant, et on réfléchit à un schéma qui nous permette d’avoir plus de chances d’y parvenir. Tout est possible grâce à des partenaires économiques forts, qui ont embarqué pour cinq ans. On y va étape par étape. Notre objectif est de proposer l’intégralité de nos matchs gratuitement dans cinq ans, avec davantage de partenaires, mais je ne peux pas assurer que nous allons y arriver. […] On a recueilli plus de 120 000 demandes pour Kaiserslautern, ce qui est énorme car on a une moyenne de 29 300 spectateurs. » Le projet est amené à grandir, mais porte déjà ses fruits. « Nos ventes merchandising ont déjà augmenté de 30%, et on peut générer plus de recettes sur la restauration, les boissons, les maillots, rapporte ce même Jobst. On ouvre le stade aux gens quels que soient leurs revenus, leur origine, leur classe sociale, et on espère gagner de nouveaux fans, liés au club à long terme. »

Prochaine opération fin janvier, lors de la réception du FC St. Pauli.

