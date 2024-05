Face à Düsseldorf, Bochum sauve sa place en Bundesliga aux tirs au but

Düsseldorf 0-3 Bochum

Buts : Hofmann (18e et 66e) et Stöger (70e) pour Bochum

Quel scénario !

Dos au mur après un match aller complètement dominé par Düsseldorf, Bochum a réussi l’impensable ce lundi soir en remontant un déficit de trois buts à l’extérieur, avant de sauver sa peau aux tirs au but (0-3). La remontada a d’abord été entamée par un coup de tête de Philipp Hofmann, oublié par la défense adverse sur un coup de pied arrêté (18e). Puis il a fallu attendre longtemps pour voir du mouvement : sur un joli centre de Kevin Stöger, Hofmann a encore placé un coup de casque décisif (66e) et plus que jamais redonné l’espoir nécessaire pour y croire. Derrière, Düsseldorf s’est pris les pieds dans le tapis tout seul : sur un centre anodin de Stöger, Matthias Zimmermann a laissé son bras traîner, histoire de filer un penalty gratis à ses adversaires. Sanction transformée par Stöger lui-même, décidément partout (70e). La nuit s’est prolongée jusqu’à une séance de tirs au but irrespirable, où Bochum a réussi six tentatives sur sept, avant de voir Takashi Uchino craquer complètement envoyer le cuir dans ses propres tribunes, et de finir au sol, dépité par ce qui venait de lui arriver.

Bochum est miraculé, Düsseldorf aura du mal à s’en relever.