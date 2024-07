Deux syndicats portent plainte contre la FIFA et les calendriers surchargés

Bientôt la fin de la sur-exploitation?

Depuis quelques mois, le calendrier de plus en plus chargé pour les joueurs de football est vivement critiqué, mais ce mardi une plainte pourrait bien faire vraiment bouger les choses. La Fédération internationale de footballeurs professionnels (FIFPro) et l’Association des ligues professionnelles européennes (European Leagues) ont officiellement déposé une plainte commune contre la FIFA concernant le calendrier des matchs internationaux. Par cette action en justice auprès de la Commission européenne, ces entités veulent pointer du doigt les actions de la FIFA qui, selon eux, avantagent uniquement les compétitions internationales, au détriment des compétitions domestiques.

#FIFPRO Europe and @EuropeanLeagues will jointly file a formal complaint to the @EU_Commission against FIFA regarding the international match calendar. Our joint statement ⬇️ pic.twitter.com/qgLQaNvz6g — FIFPRO (@FIFPRO) July 23, 2024

« Malheureusement, la FIFA a constamment refusé d’inclure les ligues nationales et les syndicats des joueurs dans ses processus de décision, indique le communiqué. Ces dernières années les décisions de la FIFA ont favorisé de manière répétées ses propres compétitions et ses intérêts commerciaux, négligeant ses responsabilités d’organe directeur. Les ligues nationales et les syndicats de joueurs […] ne peuvent accepter que les décisions globales soient prises de manière unilatérale. » Pour donner de la crédibilité à leur action, les deux plaintifs s’appuient sur les droits européens de la concurrence, enfreints selon eux par la FIFA : « La plainte expliquera que le comportement de la FIFA enfreint les droits de la concurrence et constitue un abus de pouvoir : La FIFA joue un double rôle de régulateur du football mondial et d’organisateur de compétitions. Cela créé un conflit d’intérêt. » La plainte sera accompagnée d’actions menées par les ligues elles-mêmes, et il est précisé que les syndicats des joueurs français, anglais et italiens ont déjà entamé des démarches auprès du Tribunal du commerce de Bruxelles en juin.

Le CIES avait pourtant indiqué qu’il n’y avait pas plus de matchs par saison.

