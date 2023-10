Virgil van Dijk pourrait baisser son salaire pour jouer moins de matchs

Travailler moins pour gagner moins.

Tandis que la France affronte les Pays-Bas ce vendredi à Amsterdam, les organismes des joueurs sont déjà bien entamés, alors que le quart de la saison est à peine atteint. La faute à des calendriers démentiels, qui ont fait réagir Virgil van Dijk, interrogé à ce sujet en conférence de presse ce jeudi. « Il faut trouver une solution, on parle des revenus des clubs, des joueurs, c’est vrai qu’on est bien payés, mais finalement, ça ne devrait pas affecter notre santé, a-t-il clamé. Comme joueurs, on devrait davantage parler, donner notre avis, parce que c’est très bien de gagner de l’argent, mais la santé est plus importante. En tant que joueurs, nous devons aussi faire front. »

Selon lui, les joueurs ont parfois tendance à oublier cette charge de travail « avec l’adrénaline devant 60 000 personnes ». « Mais ton corps après le match te le rappelle », a-t-il concédé. Lorsqu’un journaliste lui demande s’il serait prêt à réduire son salaire de 10% pour jouer moins de match, il répond d’abord « non », avant de se raviser : « Oui, je pourrais y renoncer. Pour ma santé. » Également présent en conférence de presse, Aurélien Tchouaméni a aussi regretté un calendrier de plus en plus conséquent. « C’est rare d’avoir une semaine à un seul match. Ça se matérialise par des blessures, ce sont aux instances et aux joueurs de taper du poing sur la table, on a l’impression que ça ne va pas s’arranger avec de nouvelles compétitions », a expliqué le milieu du Real Madrid.

On va bien rigoler avec la nouvelle formule de la C1 l’année prochaine.

