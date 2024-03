Les Pays-Bas cartonnent l’Ecosse

La France est prévenue, les Pays-Bas ont de la ressource.

Futurs adversaires des Bleus à l’Euro, les Pays-Bas ont signé un joli succès à domicile, à la Johan Cruijff Arena d’Amsterdam, face à l’Ecosse (4-0). Accrochés pendant près de 70 minutes malgré l’ouverture du score de Tijjani Reijnders d’une lourde frappe avant la mi-temps, les Néerlandais ont passé la vitesse supérieure lors des 20 dernières, passant trois buts à l’arrière-garde écossaise. Il aura d’abord fallu un arrêt réflexe de Mark Flekken, le gardien de Brentford, qui a dévié sur sa barre une tête de Ryan Christie alors que les deux équipes étaient à égalité, pour que l’envie des Ecossais ne rebatte pas les cartes. Mais il aurait aussi fallu plus de précisions pour les coéquipiers de Scott McTominay, seulement auteurs de deux frappes cadrées sur neuf tentatives malgré leur bonne performance globale.

🇳🇱-🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 La frappe pure de Tijani Reijnders pour l'ouverture du score des Pays-Bas ! Suivez la rencontre sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/hDdFvN5f9J — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 22, 2024

Si Georginio Wijnaldum a mis les siens à l’abri d’une belle tête, Wout Weghorst et Donyell Malen ont marqué des points inscrivant respectivement le troisième et le quatrième but du match. Entrés en jeu à la place de Memphis Depay et Xavi Simons, tous deux décevants, le joueur d’Hoffenheim et celui de Dortmund ont été bien inspirés de marquer les esprits à trois mois de l’Euro. De son côté, Cody Gakpo donne deux passes décisives et s’est imposé comme l’un des patrons des Oranjes, qui entament parfaitement leur préparation à l’Euro.

La dernière défaite des Pays-Bas ? Contre la France justement, en octobre dernier.

