Pronostic Pays-Bas Écosse : Analyse, cotes et prono du match amical international

Les Pays-Bas prennent le dessus sur l’Écosse

Absents consécutivement lors de l’Euro 2016 et du championnat du monde 2018, les Pays-Bas ont ensuite redressé la barre. Huitième-de-finaliste en 2020 face à la Tchéquie, la sélection néerlandaise s’était inclinée en quarts de finale du Mondial au Qatar en 2022. C’est avec ambition que les Oranje arriveront en Allemagne au mois de juin prochain. Pour se qualifier pour l’Euro 2024, les Bataves ont souffert en début d’éliminatoires face à la supériorité de la France et la ténacité de la sélection grecque. Finalement, les hommes de Ronald Koeman sont allés s’imposer lors d’un match crucial en Grèce pour valider leur participation. Entretemps, les partenaires de Memphis Depay avaient participé au Final 4 de la Ligue des nations où ils avaient perdu leurs 2 matchs face à la Croatie et l’Italie. Cette sélection s’appuie sur son capitaine Van Dijk, revenu à son meilleur niveau, mais aussi sur Aké, Wijnaldum, Simons, Depay, Malen ou Gakpo. À noter que l’excellent défenseur liverpuldien De Jong, blessé, manquera ce rendez-vous, tout comme la pépite Zirkzee, auteur d’un excellent exercice avec Bologne.

En face, l’Écosse a participé au dernier championnat d’Europe en 2020, mais avait manqué le rendez-vous du Mondial au Qatar en 2022. En réussissant une excellente campagne d’éliminatoires pour l’Euro 2024, la sélection au Tartan a obtenu son ticket pour l’Allemagne. Les hommes de Steve Clarke ont fini en seconde position derrière l’Espagne, mais devant la Norvège de Haaland. Sur leur parcours, les Écossais ont notamment battu l’Espagne. En revanche, les partenaires d’Andy Robertson ont souffert lors de leurs derniers matchs face à des nations qui viseront la victoire en juin prochain, avec des revers face à la France, l’Espagne et l’Angleterre. Steve Clarke s’appuie sur un groupe classique dans lequel on retrouve le capitaine Robertson, le latéral Tierney, le milieu de Villa McGinn, celui de Man U McTominay ou les attaquants Dykes et Adams. Devant leur public, les Pays-Bas devraient prendre le dessus sur la sélection écossaise dans une rencontre agréable.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

