Pronostic Annecy Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz sort les crocs face à Annecy

Dans cette Ligue 2 incroyablement intense, Annecy et Metz font partie du Top 5 à l’orée de cette journée, et visent tous les 2 de jouer la montée en Ligue 1. Le club haut-savoyard avait été sauvé in extremis l’an passé par la relégation administrative de Sochaux. Dix-huit mois plus tard, Annecy est 5e de Ligue 2 avec 4 points de retard sur le second. Lors de la dernière journée, les Annecéiens ont confirmé leurs bonnes dispositions à domicile en prenant le dessus sur Clermont (2-0). Depuis sa défaite contre Martigues, Annecy enchaine les victoires à domicile et n’a plus concédé de buts depuis cette défaite contre les Martégaux.

De son côté, Metz est habitué à faire le yoyo entre la ligue 1 et la L2. Le club lorrain a été relégué à l’issue de sa défaite en barrages face à l’AS Saint Etienne mais a pour ambition de retrouver l’élite au plus vite. Depuis l’entame de cet exercice, la bande à Stéphane le Mignan a connu 3 revers à chaque fois en déplacement sur les pelouses de Troyes, Grenoble et le Red Star. Le week-end dernier, les Messins ont décroché une précieuse victoire face à l’un de leurs adversaires principaux, Dunkerque (2-0). Lors de cette rencontre, les Grenats ont souffert mais ont fait la différence dans le temps additionnel avec deux réalisations de Gauthier Hein et Asaro. Ce succès a permis à Metz de remonter à la 3e place avec 2 et 3 points de retard sur le Paris FC et Lorient. Conscient de la confrontation entre les 2 premiers, Metz veut saisir cette opportunité pour effectuer un rapprochement. Sur une excellente dynamique et venant de battre Dunkerque qui était alors 2e avant la précédente journée, Metz pourrait s’imposer face à Annecy.

