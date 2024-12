Valence réalise le pire début de saison de son histoire

Real Valladolid 1-0 Valencia

But : Anuar (20e) pour les Blanquivioletas

Expulsion : Latasa (78e) côté Valladolid.

Vivement 2025 dans tous les sens du terme.

L’année calvaire de Valence n’est pas terminée. Encore l’Espanyol et Alavés pour essayer de la sauver, mais Valence est dans la panade. Les Valenciens de Rubén Baraja ont été incapables de bouger le Real Valladolid en ouverture de la 17e journée de Liga. Ils laissent la 19e du championnat à leur adversaire du soir, vainqueur grâce à l’unique but d’Anuar. Le Marocain est allé au bout d’une occasion où Cristhian Mosquera, puis son compère de charnière César Tárrega et enfin le gardien Stole Dimitrievski, ont été beaucoup trop tendres. Avec 10 petits points en quinze journées, la lanterne rouge réalise le pire début de saison de son histoire à ce stade.

Le tonneau des Danaïdes.

Pronostic Valence Valladolid : Analyse, cotes et prono du match de Liga