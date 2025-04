Le hors-jeu semi-automatique sera utilisé dès la 32e journée de Premier League

Le début de la fin ?

Annoncé depuis le mois de février et adopté à l’unanimité par les clubs de Premier League il y a un an, le hors-jeu semi-automatique va très prochainement débarquer en Premier League. Cette nouvelle technologie, dont le but principal est de gagner en rapidité sans perdre en précision, a porté ses fruits, notamment lors de sept des huit rencontres du cinquième tour de la FA Cup en mars, ont déclaré les instances anglaises ce mardi. Comme prévu, cette dernière sera utilisée avant la fin de la saison, et même dès le 12 avril prochain, lors de la 32e journée du championnat d’Angleterre.

Semi-automated offside technology will be introduced by the Premier League for Matchweek 32, commencing on Saturday 12 April Read more about the introduction 👇 — Premier League (@premierleague) April 1, 2025

Une technologie déjà utilisée lors de la Coupe du monde 2022

« Il permet un placement plus efficace de la ligne de hors-jeu virtuelle, en utilisant le suivi optique du joueur, et génère des graphiques virtuels pour garantir une expérience améliorée dans le stade et lors de la diffusion pour les fans, a précisé la plus haute instance du football anglais. La technologie maintient l’intégrité du processus tout en améliorant la rapidité, l’efficacité et la cohérence de la prise de décision en cas de hors-jeu. » Si le dispositif est qualifié de « semi-automatisé », c’est parce que les arbitres vidéos doivent d’abord vérifier que le système a correctement suivi le processus avant de confirmer la décision à l’arbitre, qui en informe ensuite les joueurs. Ce n’est pas la première fois que le monde du football a recours a cette technologie puisqu’elle a déjà été utilisée lors de la Coupe du monde 2022, en Ligue des champions, en Serie A, mais aussi en Liga.

On demande à voir.

