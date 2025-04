Imanol Alguacil peste contre le troisième but du Real

Un match retour à 8 buts, et vous pensiez qu’il n’y aurait pas de polémique ?

Qualifié en finale de Coupe du Roi, le Real Madrid s’est sorti d’une belle embuscade face à la Real Sociedad. Menée à plusieurs reprises et poussée en prolongation, la Casa Blanca a failli filer aux tirs au but et s’en est sortie grâce à l’égalisation tardive de Rüdiger. Mais après le match, le technicien basque Imanol Alguacil était surtout remonté contre le troisième but madrilène d’Aurélien Tchouaméni, celui du 3-3.

En cause ? Une position de hors-jeu passive, mais pas trop, de Kylian Mbappé, qui a permis à Vinícius d’aller décrocher un corner, qui a mené au but du milieu français. De quoi faire enrager Alguacil devant les micros : « C’est hors jeu, et c’est toujours signalé. Je ne sais pas pourquoi ça ne l’a pas été cette fois… » La situation rappelle quelque peu le but accordé au PSG contre Brest en championnat, début février, ce qui avait passablement énervé Éric Roy, qui avait aussi parlé du PSG et… du Real ! À croire que le coach de la Real avait eu écho de ses propos. « Le Real Madrid est une grande équipe et n’a pas besoin d’aide. C‘est très clair que le but n’aurait pas été accordé si cela était arrivé dans l’autre surface », a-t-il soufflé, complotiste.

Dans leur malheur, et même si cela n’a pas changé l’issue de la rencontre, les Basques pourront se réconforter en se disant qu’ils s’en sont eux aussi bien sortis avec l’arbitrage, alors que Jon Ander Olasagati aurait pu être exclu pour un tacle affreux sur Vinícius en prolongation, lui qui n’a écopé que d’un carton jaune.

Bon, de toute façon, la finale, ça sera Barça-Real, désolé Imanol et désolé Antoine.

