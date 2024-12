Pronostic Reims Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco se reprend à Reims

Le Stade de Reims fait partie du groupe de formations calées dans le ventre mou de la Ligue 1. A l’orée de cette journée, la formation champenoise possède 19 points et accuse 4 unités de retard sur le dernier ticket européen et 6 de plus que le 1er relégable. Elle est 9e au classement. Auteur d’une bonne entame de championnat, la bande à Luka Elsner a calé lors des dernières semaines comme le montrent ces résultats puisqu’elle a seulement remporté 1 match lors des 7 dernières journées. Dernièrement, les partenaires de Teuma ont limité la casse en signant 2 nuls contre Lyon (1-1) et face à Strasbourg (0-0). Dans son stade, le club champenois affiche des résultats décevants puisqu’il s’est seulement imposé à 2 reprises lors des réceptions de Rennes (2-1) et de Montpellier (4-2). Battu par Lens (0-2) lors de son dernier match à domicile, Reims s’attend à un match compliqué face à une formation de Monaco qui vise le haut de tableau.

En face, l’AS Monaco veut profiter du coup de moins bien du PSG pour combler une partie de son retard. De plus, le club du Rocher est conscient que les Parisiens font face à un challenge intéressant ce dimanche avec la réception de l’Olympique Lyonnais. En Ligue 1, les joueurs de la Principauté occupent la 3e place du classement (à égalité avec Marseille) avec 5 points de retard sur le club de la capitale. Après être tombés lors du choc au Vélodrome face à Marseille (2-1), les hommes d’Adi Hütter ont relevé la tête pour prendre le dessus sur Toulouse (2-0). Engagé en Ligue des Champions, l’ASM avait réalisé une excellente entame mais cale lors des dernières rencontres avec des revers contre le Benfica (2-2) et Arsenal (3-0). Avec 10 points, le club du Rocher est tout de même pas mal parti pour s’assurer une place de barragiste malgré des affrontements pas simples à venir face à Aston Villa et l’Inter. Il faudra gommer les erreurs défensives, alors que les jeunes Akliouche et Ben Seghir continuent à s’éclater devant. Déterminé à mettre la pression sur Paris, Monaco devrait s’imposer face à des Rémois pas au mieux depuis quelques semaines.

