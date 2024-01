Pronostic Monaco Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco domine Reims

La Ligue 1 repart après la trêve hivernale avec une affiche intéressante entre Monaco et Reims. Le club du Rocher a fini l’année en 3e position du classement avec 7 points de retard sur le PSG et 2 sur l’OGC Nice. Les Monégasques regardent pour le moment plus dans leur rétroviseur puisque Brest accuse seulement 2 unités de retard. Pour finir l’année 2023, l’ASM est allée s’imposer à Toulouse (1-2) avec un doublé de l’ancien haut-garonnais, Wissam Ben Yedder. Lors de cette rencontre, Golovin a été exclu et manquera ce rendez-vous contre Reims. Le week-end dernier, les Monégasques sont allés chercher leur qualification en 16e de finale de la Coupe de France à Lens au terme d’un match spectaculaire (2-2). Titularisé pour cette rencontre, le portier polonais Majecki a brillé lors de la séance des tirs aux buts et Ben Yedder a encore marqué. Au prochain tour, Monaco retrouvera Rodez, contre qui le Club du Rocher s’était incliné l’an passé. Cette victoire à Bollaert a donné de la confiance aux hommes d’Adi Hütter pour affronter une équipe de Reims, très performante en contre-attaques.

En face, le club champenois a également fait le taf en Coupe de France en s’imposant à Dinan (0-3). Au prochain tour, les Rémois se déplaceront sur la pelouse de Sochaux, tombeur d’une ligue 1 au tour précédent. En championnat, les hommes de Will Still jouent les premiers rôles puisqu’ils se trouvent en 8e position avec seulement 2 points de retard sur la 5e place, occupée par Lille. Battu successivement par Nice et Lens, Reims s’était repris lors de la dernière rencontre de 2023 en disposant du Havre (1-0) sur une réalisation du japonais Nakamura. Pour affronter Monaco, Will Still sera privé de ses Japonais Ito et Nakamura mais aussi de ses deux Diakité, tous en sélection. Dans son stade Louis II, Monaco devrait s’imposer face à Reims qui a perdu ses deux derniers déplacements en L1 et qui est privé de beaucoup de joueurs.

