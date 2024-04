Contre Monaco, Lyon s'offre encore un frisson et sacre le PSG !

Lyon 3-2 Monaco

Buts : Lacazette (22e), Benrahma (26e) & M. Fofana (84e) pour l’OL // Ben Yedder (2e & 60e) pour l’ASM

L’histoire se souviendra que c’est Malick Fofana, 19 ans, qui a offert au Paris Saint-Germain un 12e titre de champion de France. En marquant le but de la victoire contre Monaco (3-2) ce dimanche, permettant à l’OL de signer une nouvelle victoire pleine de panache et poursuivre sa remontée fantastique, le jeune Lyonnais a aussi officiellement éteint le suspense quant à l’identité du vainqueur du championnat, le club de la capitale (70 points) ayant désormais 12 unités d’avance sur le dauphin monégasque (58) à trois journées du terme. Du suspense, il en reste par contre un peu partout dans la course à l’Europe. Lyon n’est, à l’heure qu’il est, qu’à deux points du 6e Lens, en déplacement à Marseille ce soir. Et Monaco n’a qu’une avance de deux points sur Brest, et trois points sur Lille.

Ben Yedder a touché du doigt le triplé

Le brouillard des fumigènes n’avait pas encore eu le temps de se dissiper lorsque Wissam Ben Yedder, à la conclusion d’un mouvement limpide dans la surface lyonnaise, a lancé le match sur les mêmes bases que le Rennes-Brest qui venait de se conclure (0-1, 2e). La suite a presque été aussi folle, puisque après le but du break refusé à Folarin Balogun sur un travail du bonbon Maghnes Akliouche (11e), et une minasse de Youssouf Fofana (19e), Monaco s’est fait retourner en quatre minutes par son hôte, qui a décidé de prendre le contrôle. D’abord, Alexandre Lacazette a planté son 16e but de la saison en Ligue 1, après un centre de Saïd Benrahma sur lequel Radosław Majecki a été trompé par le duel fantôme Kehrer-Matić (1-1, 22e). Puis, sur une remise improbable de Corentin Tolisso à la suite d’un service de Clinton Mata, l’intenable Benrahma a allumé tout en sang-froid (2-1, 26e).

Les stats de la belle victoire lyonnaise à la loupe 🔍#OLASM pic.twitter.com/PHFSKhpXP1 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 28, 2024

Passé la soufflante et les trois changements opérés par Adi Hütter, l’ASM a retrouvé des couleurs et l’OL n’a pas géré très longtemps. Après avoir de nouveau mis Anthony Lopes à contribution (56e), Youssouf Fofana a déposé une galette pour Ben Yedder, auteur d’une tête de grande classe pour l’égalisation (2-2, 60e). Pas verni sur une frappe croisée flirtant avec le montant (62e), buteur d’une superbe volée du droit avant que le drapeau ne se lève (78e), WBY n’a pas eu le droit à son triplé. Entré pendant ce temps-là, Cherki a raté une balle en or (72e) mais le Groupama Stadium ne lui en tiendra pas rigueur : dans le Pierre Sage time, Lacazette a magnifiquement lancé en contre Malick Fofana, qui n’a pas tremblé pour aller au bout et aligner Majecki (3-2, 84e). Ce dernier a ensuite été aidé par son poteau, devant le Général (87e). Lyon, désormais, c’est minimum trois buts par match. Le quota est respecté.

OL (4-3-3) : Lopes – Mata, O’Brien, Ćaleta-Car, Maitland-Niles – Caqueret, Matić, Tolisso (O. Mangala, 79e) – Nuamah (M. Fofana, 66e), Lacazette (M. Baldé, 90e+2), Benrahma (Cherki, 65e). Entraîneur : Pierre Sage.

ASM (4-2-2-2) : Majecki – Vanderson (Ouattara, 46e), Maripán (Salisu, 46e), Kehrer, Diatta – Y. Fofana, Zakaria – Akliouche, Minamino – Ben Yedder, Balogun (Embolo, 46e). Entraîneur : Adi Hütter.