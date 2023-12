Adi Hütter estime que Monaco aurait dû gagner 4-0 contre Lyon

Le concept du « dominer n’est pas gagner ».

Battu par l’Olympique lyonnais sur la plus courte des marges ce vendredi à l’occasion de la seizième journée de Ligue 1, Monaco peut l’avoir mauvaise : malgré une petite vingtaine de frappes tentées et cinq concédées, les locaux ont réussi à perdre avec les meilleures situations en leur faveur ou encore la possession de balle à leur avantage. Voilà pourquoi Adi Hütter, entraîneur de l’ASM, s’est montré particulièrement vexé en conférence de presse.

« Parfois, l’équipe qui mérite ne gagne pas. Tout le monde est très déçu du résultat, car il y avait une grande différence entre les deux équipes, a ainsi regretté le technicien autrichien.On a eu beaucoup d’occasions, mais on n’a pas marqué. On aurait dû gagner, on n’a pas eu de chance. En fin de première, on a fait de meilleures choses. Avant, c’était trop lent. On a dominé, je n’ai pas vu Lyon dangereux. On est coupable de cette défaite, on aurait dû gagner 3 ou 4-0 ! »

Un manque de réalisme que Wissam Ben Yedder a longtemps observé du banc des remplaçants…