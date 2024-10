Top 10 : les entraîneurs à sortir de la retraite

Michel Der Zakarian

Depuis quatre jours, Der Zak’ est sans club. Et à 61 ans, on peut commencer à cogiter. Heureusement, Montpellier sera là pour lui proposer une troisième chance sur le banc, comme à chaque fois que le Franco-Arménien se retrouve libre. Après tout, il y a une barre des 300 matchs à aller chercher.

Raymond Domenech

Sa dernière expérience de coach s’étant si bien déroulée (8 matchs pour 0 victoire, 4 nuls et 4 défaites avant de se faire lourder par le FC Nantes), notre Raymond national en a encore certainement sous la semelle. Et puis si ça peut lui éviter de trop tweeter…

Zinédine Zidane

Trois ans et demi que Yazid n’a plus posé son délicat postérieur sur un banc de touche. Depuis, à part investir au Rodez Aveyron Football, mettre des vents au PSG, porter la flamme olympique ou voir passer des rumeurs l’envoyant à la Juve, le n°10 préféré de ton n°10 préféré est tranquille. « En ce moment, je fais autre chose, mais je suis sûr que je reviendrai sur le banc, ça me plairait », lâchait-il en février. Et comme ni l’OM ni l’équipe de France ne sont dispo…

Claudio Ranieri

L’entraineur FIFA de l’année 2016 a raccroché, en mai, après un an et demi en tant que chef de bord de Cagliari, le premier club pro de sa carrière de coach (1988-1991). Le très classe italien en compte 16, au total (dont la Juve, Leicester, le Napoli, Valence, l’Atlético, Chelsea, Parme, la Roma, Monaco, Nantes), sans oublier ses quatre rencontres de sélectionneur de la Grèce. « Il y a un début et une fin à tout. Boucler ainsi la boucle là où j’avais commencé, c’est quelque chose dont je rêvais et ce rêve était merveilleux », avait déclaré le Mister après son dernier match. En vérité, il nous manque déjà.

Rolland Courbis

Même à 71 ans, même après cinq ans sans officier, il y aura toujours une place pour Coach Courbis, quelque part dans l’Hexagone. En plus, Rolland connaît la maison, pour y être passé deux ans entre 2013 et 2015. Et en 2022, il avait prouvé, avec ses apparitions dans les pubs FootKorner, qu’il avait gardé sa poigne de technicien.

André Schürrle

C’est une retraite… spirituelle vers laquelle est parti André Schürrle, après avoir quitté les terrains en 2020 à seulement 29 balais. Le passeur décisif de la finale du Mondial 2014 a embrassé la méthode « Wim Hof » qui consiste, globalement, à bien respirer et à gravir des montagnes torse nu par -19 degrés. L’important, c’est qu’il soit heureux, et qui dit qu’il ne le soit pas dans les conditions extrême de la Paillade.

Sylvie Colonna

Dans 4 Zéros, la suite de 3 Zéros qui débarque dans les salles obscures cette semaine, le personnage incarné par la queen Isabelle Nanty n’est plus l’entraîneure mais la présidente des Haricots d’Arpajon, fonction qu’elle exerce lorsqu’elle n’est pas derrière le comptoir du Churrasco, restaurant portugais de Pontault-Combault. Dans le premier opus, en 2002, c’était pourtant avec passion qu’elle dirigeait ses troupes, avant que son frère Alain (Gérard Lanvin) ne lui pique la vedette. Pas de doute : Sylvie a une revanche à prendre.

Ted Lasso

Depuis l’épilogue de la saison 3 de Ted Lasso et son départ de l’AFC Richmond – après une belle deuxième place du championnat – pour rentrer auprès de sa famille au Texas, les fans pleurent leur idole. La rumeur d’une saison 4 prend de plus en plus d’épaisseur, mais en attendant, notre bon vieux Ted se la coule douce. Et avant que les dirigeants de Richmond n’arrivent à le convaincre, la Paillade a le temps de poser une offre sur la table. Pour une fois que le MHSC serait en avance sur quelque chose…

Les Daft Punk

Un dernier album en 2013, puis quelques collaborations jusqu’à la séparation en 2021 : si Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter sont encore actifs musicalement, l’entité Daft Punk, elle, n’existe plus. Et si c’était dans le football que le tandem reprenait vie ? Oui, comme Jean-Guy Wallemme et Rudi Garcia en 2001 à Sainté, ou Michel Der Zakarian et Japhet N’Doram en 2007 à Nantes. Bon, dans les deux cas, ça n’avait pas duré plus de cinq mois.

Marie-Thé Postec de la boucherie Tréguer, à Plounéventer

31 ans de longévité : dans la boucherie Le Goff (devenue boucherie Tréguer en 2014), à Plounéventer (Finistère), Marie-Thé Postec fait partie des meubles. Du moins faisait, puisque la figure locale a rendu son tablier le 18 octobre, faisant même les gros titres du Télégramme. Et quand vous avez passé autant de temps à la caisse d’une telle institution, ce n’est pas par hasard.

Mais aussi : Lionel Jospin, le Quoicoubeh, Eric Karnbauer, Eric Taylor, Rémi Garde, le magazine Dada, Jean-Michel Aulas, Claude Onesta, Olivier Krumbholz, Tourte-Chaude, Luis Fernandez, Corinne Diacre, Michel Drucker (ah en fait non), Thibaut Pinot, Serge le lama, Joachim Löw, Ken Loach, Pierluigi Collina.

