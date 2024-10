Beşiktaş donne une leçon d’efficacité à l’OL

Bien que largement dominateur, l’OL n’a pas su trouver la faille ce jeudi face à Beşiktaş. Pire : les Turcs sont même parvenus à marquer sur une de leurs rares situations (0-1) et brisent la série lyonnaise.

Lyon 0-1 Beşiktaş

But : Fernandes (71e) pour les Aigles noirs.

C’est ce qu’on appelle un coup d’arrêt. Pourtant bien supérieur à Beşiktaş, l’OL s’est fait surprendre sur l’une des rares occasions stambouliotes ce jeudi soir au Groupama Stadium et encaisse son premier revers de la saison en Ligue Europa. Si le contenu a été bon, Lyon n’a pas su régler la mire malgré les 30 tirs envoyés vers la cage turque (record de la saison toutes compétitions confondues). Après cinq succès consécutifs, la belle série des Gones s’achève donc et ils peuvent s’en mordre les doigts, vu le manque d’efficacité.

Manque de réalisme

Sans partage. En tout cas pas beaucoup. La première période a été outrageusement dominée par des Lyonnais qui ont fait plaisir aux 30 000 chanceux présents au Groupama Stadium. De retour dans le onze de départ, Saïd Benrahma a été le principal acteur de l’entame des Gones en tentant sa chance sans cadrer par deux fois (4e, 16e) et en adressant un bon centre à mi-hauteur à Ernest Nuamah, dont la tête plongeante n’a pas trompé le gardien turc (7e). C’est à partir de la 20e minute de jeu que l’OL a décidé d’accélérer, mais les hommes de Pierre Sage ont finalement été déçus coup sur coup. D’abord sur le but d’Alexandre Lacazette annulé à cause d’un hors-jeu (24e), puis en voyant l’arbitre transformer le penalty qu’il avait accordé aux locaux en un coup franc expédié dans le mur (28e).

Après un petit coup de mou passé la demi-heure de jeu, Lyon a insisté une dernière fois juste avant la pause, mais le capitaine, servi par Rayan Cherki, n’a pas su trouver le cadre (45e+4). Au retour des vestiaires, Lyonnais et Stambouliotes n’ont pas paru très pressés de remettre un rythme d’enfer dans cette partie. L’OL s’est remis à piquer après dix petites minutes, mais Lacazette, idéalement servi par Nicolás Tagliafico, a buté sur la sortie décisive d’Ersin Destanoğlu. Habituel numéro deux, le gardien turc a ensuite pu constater que les Rhodaniens n’étaient vraiment pas habiles dans la surface ce jeudi soir, avec le coup de tête fuyant de Moussa Niakhaté (53e), puis la frappe sur la barre de Benrahma, qui n’a cadré aucun de ses huit tirs (55e).

🥶 LA CLIM À LYON Alors que l'OL domine la rencontre, les hommes de Pierre Sage se font surprendre en contre par Fernandes et sont maintenant menés à 20 minutes de la fin du match…#OLBJK | #UEL pic.twitter.com/kKn24Jajgb — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 24, 2024

À force d’attaquer, Lyon s’est logiquement exposé aux contres des Aigles noirs. Ciro Immobile, très discret, a envoyé un premier avertissement en décochant une frappe détournée sur son poteau par Lucas Perri (67e). Mais les Gones n’ont pas retenu la leçon, et ont laissé Rafa Silva lancer Gedson Fernandes, plus rapide que Clinton Mata. Le milieu portugais s’est occupé de glacer l’antre de Décines-Charpieu en croisant sa frappe du droit (0-1, 71e). Même s’ils ont poussé en fin de partie, et que Sage a envoyé toutes ses armes offensives dans la bataille, les Lyonnais n’ont pas su briser leur mutisme malgré une ultime frappe de Wilfried Zaha, renvoyée sur sa ligne par Felix Uduokhai (90e+4).

OL (4-2-3-1) : Perri – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Tolisso, Tessmann (Caqueret, 65e) – Nuamah (Zaha, 72e), Cherki (Mikautadze, 79e), Benrahma (Fofana, 65e) – Lacazette (Orban, 79e). Entraîneur : Pierre Sage.

Beşiktaş (4-2-3-1) : Destanoğlu – Svensson, Uduokhai, Topçu, Masuaku – Ndour, Fernandes (Ucan, 90e+6) – João Mário (Al Musrati, 86e), Rafa Silva, Muçi (Kılıçsoy, 66e) – Immobile (Bulut, 86e). Entraîneur : Giovanni van Bronckhorst.

