Tolisso : « Pas possible de ne pas marquer en tirant 30 fois »

Les maladresses de l’OL.

Incroyable, mais malheureusement vrai : Lyon a été incapable de marquer ce jeudi soir, laissant ainsi le Beşiktaş braquer la rencontre et s’imposer au Groupama Stadium (0-1). « C’est archi frustrant quand on voit le pressing et le jeu qu’on met en place, se désolait Corentin Tolisso au micro de Canal + après la partie. Ils ont eu trois occasions si je ne dis pas de bêtises, et nous, on n’arrive pas à marquer. C’est dommage, on était sur une bonne série et ça s’arrête. »

Une première défaite depuis celle contre l’OM pour les Gones, qui restaient sur cinq succès d’affilée toutes compétitions confondues. Il y a pourtant eu beaucoup de choses positives pour la bande à Pierre Sage, mais le champion du monde 2018, de retour à un bon niveau ces dernières semaines, sait très bien que cela peut ne pas suffire en Ligue Europa : « On pensait qu’on maîtrisait le match, qu’ils allaient craquer… Mais il ne faut pas tout jeter. On a fait pas mal de bonnes choses, après ce n’est pas possible de ne pas marquer en tirant 30 fois, surtout en Europe où ça se paie. »

"C'est pas possible de ne pas marquer en frappant 30 fois" Tolisso déçu mais déjà revanchard après la cruelle défaite de l'OL face à Besiktas ❌#OLBJK | #UEL pic.twitter.com/eLMLwGB3nN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 24, 2024

On a un peu pour pour Auxerre dimanche.

