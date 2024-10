Ligue 1 : vers des matchs perdus en cas de chants homophobes ou racistes

Le ministre des Sports hausse le ton.

Invité de BFM TV après la réunion avec les instances du football français au ministère de l’Intérieur, Gil Avérous a voulu faire passer un message : désormais, le règlement concernant l’arrêt des matchs devra être « strictement appliqué » en cas de chant homophobe. « Malheureusement, il faut parfois passer par des sanctions collectives. Le règlement sera appliqué », a ajouté le maire de Châteauroux, après les chants homophobes entonnés par le virage Auteuil samedi lors de PSG-Strasbourg.

Le ministre des Sports a appelé la LFP à appliquer le protocole de la FIFA : « Dès qu’il y a un chant homophobe qui est entonné, il y a une suspension du match pendant quelques minutes, puis éventuellement une interruption du match. On renvoie les équipes aux vestiaires pendant un temps donné, et le match reprend si le calme est revenu. L’échelle supérieure, c’est l’arrêt du match et le match perdu 3-0 pour l’équipe qui reçoit. La demande qui a été faite à la Ligue et à la FFF en général, c’est désormais d’appliquer strictement le règlement. »

Annonçant une « tolérance zéro », Gil Avérous a botté en touche l’argument du « folklore » : « Les propos homophobes ne sont pas acceptables dans un stade. Peut-être qu’il y a eu des traditions dans le passé, mais la société a changé. On veut retrouver l’état d’esprit que l’on a eu pendant les Jeux olympiques. » Des sanctions collectives vont à l’encontre des sanctions individuelles demandées par l’Instance nationale du supportérisme (INS).