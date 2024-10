Deux arbitres suspendus pour avoir été arrêtés en état d’ébriété avant un match de Ligue des champions

Sacrée gueule de bois.

Arrêtés en état d’ébriété après avoir volé un panneau de signalisation au petit matin le 6 août dernier, alors qu’ils étaient chargés de la VAR pour le match du troisième tour de Ligue des champions entre les Rangers et le Dynamo Kiev le soir même à Lublin (Pologne), l‘arbitre Bartosz Frankowski et son assistant Tomasz Musial connaissent désormais la durée de leur suspension. L’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a décidé de leur couper le sifflet jusqu’en juin 2025 pour « violation des règles fondamentales de bonne conduite ».

Placé en cellule de dégrisement avec plus d’un gramme et demi d’alcool dans le sang, le lendemain de la cuite a dû être sacrément compliqué pour les deux hommes, remplacés à la hâte par leurs compatriotes Tomasz Kwiatkowski et Pawel Malec pour la rencontre. Dans les jours qui ont suivi, les deux hommes ont pris la parole. L’assistant Musial a avoué « avoir fait une terrible erreur. J’accepterai les conséquences humblement, mais j’espère regagner votre confiance », tandis que l’expérimenté homme en noir Frankowski regrette « une blague stupide… j’ai ruiné 22 ans d’arbitrage ».

