Adli : « Gasset m’a dit que je ne serai pas un grand joueur car je ne buvais pas d’alcool »

Jean-Louis et la bouteille de cristal.

Invité du streameur Zack Nani, Yacine Adli a délivré plusieurs anecdotes sur sa carrière. Au milieu de ces tranches de vie, on retrouve Jean-Louis Gasset, et sa conception spéciale de la gestion mentale : « Quand ça ne va pas, chacun a sa petite astuce pour se déconnecter. Moi, c’est le sucre, même si aujourd’hui j’ai mes enfants. Quand j’étais à Bordeaux, Jean-Louis Gasset m’a dit que je ne serai jamais un grand joueur. Pourquoi ? Parce que je ne buvais pas d’alcool. Il me disait « Comment tu vas faire les fois où tu seras dans le dur ? Il faut se soûler pour oublier. Toi, tu ne pourras pas oublier ! » Ça m’a marqué. »

Picoler, le meilleur moyen d’être dans le déni pour tout supporter bordelais en ce moment.

Bordeaux va licencier (presque) tous ses salariés