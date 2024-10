Andy Carroll raconte la galère des longs déplacements en bus avant les matchs de N2

Ah, y’a pas d’aérodrome à Granville et Saumur ?

Des gros chocs de Premier League aux affrontements face à Saumur, Châteaubriant et les autres équipes de la poule ouest de National 2, il n’y a qu’un pas. Ou plusieurs. Telle est la vie qu’a choisi Andy Carroll. Arrivé à Bordeaux cet été pour tenter de sortir les Girondins du bourbier du National 2, le fantasque attaquant anglais semble s’éclater en Gironde, où il a déjà trouvé ses repères et inscrit quatre buts pour ses deux premiers matchs avec le maillot au scapulaire.

Prochaine étape, s’accommoder aux à côtés du quotidien d’une équipe de quatrième division, à commencer par les longs trajets à effectuer en bus. L’ancien joueur de Newcastle et Liverpool a évoqué le sujet dans un entretien accordé à L’Équipe. « Ce n’est pas évident. L’autre jour, on a mis six heures pour se rendre à Saumur et pendant le trajet, je me suis allongé dans l’allée centrale pour m’étirer. Cela me change des vols de quarante minutes en jet privé que l’on effectuait en Premier League », a-t-il déclaré.

Par contre, c’est peut-être plus adapté pour se bourrer la gueule sur le chemin du retour.

