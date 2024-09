Andy Carroll s’offre un doublé pour ses débuts avec Bordeaux

SO le Samedi 21 Septembre à 20:37 Article modifié le Samedi 21 Septembre à 22:53

Et si c’était lui, le sauveur de Bordeaux ?

Trois jours après son arrivée surprise en Gironde, Andy Carroll a prouvé qu’il était bien trop fort pour le National 2. Malheureusement pour lui, ce n’est pas forcément le cas de ses coéquipiers des Girondins de Bordeaux qui ont été menés 2-0 face aux Voltigeurs de Châteaubriant – non, ce n’est pas une équipe de hockey sur glace – avant que l’attaquant anglais ne fasse parler son sens du but pour s’offrir un doublé en fin de match et permettre aux Girondins de gratter le point du match nul.

90'+5 – C'est terminé ! Grâce à une belle dernière demi-heure, les Girondins arrachent un point face aux Voltigeurs de Châteaubriant. @AndyTCarroll a inscrit un doublé pour sa première sous le maillot bordelais. 2⃣-2⃣ #FCGBVDC #MarineEtBlanc pic.twitter.com/WHoFKFbl2f — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 21, 2024

Si Bordeaux n’a toujours pas remporté la moindre victoire dans ce championnat de National 2, les Girondins peuvent toujours compter sur leurs supporters qui étaient plus de 10 000 au Matmut Atlantique pour venir voir Andy Carroll planter un doublé contre Châteaubriant.

Kamoulox.

