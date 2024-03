Yacine Adli déclare vouloir jouer pour l’équipe de France

Vladimir Petković ne retrouvera pas son poulain de Bordeaux.

Régulièrement titulaire avec l’AC Milan depuis le début d’année, Yacine Adli commence à se faire un nom dans le nord de l’Italie, au point de tout doucement devoir trancher sur la question de sa nationalité sportive. Né à Vitry-sur-Seine de parents algériens, le joueur de 23 ans n’avait pas encore publiquement exprimé son intention de jouer pour les Bleus ou les Verts dans le futur.

Ce mercredi, le milieu de terrain a pris position en conférence de presse sans s’épancher sur les détails. « En tant que joueur, je veux jouer au plus haut niveau possible, a expliqué le Franco-Algérien. C’est donc un objectif personnel de jouer pour la France. J’expliquerai mes raisons une autre fois, mais ce n’est pas le moment aujourd’hui. » Entre 2015 et 2019, Adli a joué avec les sélections de jeunes de l’équipe de France des U16 aux U20, participant notamment à un Euro et une Coupe du monde U17 en 2017.

On peut comprendre que la dernière CAN des Fennecs l’ait quelque peu refroidi.

