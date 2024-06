Les mésaventures d'Haris Belkebla en Arabie saoudite

Un coéquipier de Ryad Boudebouz dans la panade.

L’ancien Brestois Haris Belkebla n’est plus payé par son club d’Ohod, selon des informations du journal L’Équipe ce lundi. L’équipe D2 saoudienne ne lui verse plus de salaire depuis décembre, indique le quotidien. Le milieu de terrain de 30 ans est arrivé en septembre dans le club de la ville de Médine, la quatrième plus grosse d’Arabie saoudite. Il a joué 28 matchs cette saison, pour aucun virement sur son compte bancaire en 2024.

L’ancien Tourangeau aurait même reçu un chèque en mars, mais sans provision. L’avocat de Belkebla, en contrat avec son club jusqu’en 2025, a fait remonter l’affaire à la FIFA. Le club a répondu à L’Équipe, affirmant qu’il n’y avait « aucun problème. Nous sommes en contact avec le joueur, son agent et sa famille. Haris est un très bon joueur et tout va bien. »

Si tout va bien, alors…

