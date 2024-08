Haris Belkebla raconte son année galère en Arabie saoudite

Haris et périls.

Angers a recruté un milieu de terrain, il est international algérien, a 30 ans et revient en France après avoir joué à Brest et Tours. Mais Haris Belkebla possède aussi une autre ligne dans son joli CV : joueur pas payé. En D2 saoudienne la saison dernière, il a raconté son histoire à Ouest-France : « On ne voyait pas la couleur de notre salaire. C’est pour ça que j’ai fait appel à la FIFA pour rompre mon contrat avec eux. » Haris Belkebla n’a en effet pas été payé par son club d’Ohod, basé à Médine, à partir de décembre. Il s’est ensuite entraîné avec Aubervilliers, le club de sa jeunesse, en N2.

Il était auparavant revenu sur son départ de Brest : « J’étais en fin de contrat, j’avais fait la montée avec Brest, pas mal de maintiens en Ligue 1… Je suis parti en très bons termes, j’avais envie de changer d’air. J’arrivais à un certain âge où il faut aussi penser à l’après-carrière. J’ai eu cette opportunité-là en Arabie saoudite. »

Raté.

Haris Belkebla rejoint Angers