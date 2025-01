Annecy reprend confiance à Troyes

Troyes 0-1 Annecy

But : Demoncy (4e) pour le FCA

Après leur lourd revers contre Guingamp il y a 10 jours, les Annéciens se sont remis sur le droit chemin sur la pelouse du 15e de Ligue 2, l’ESTAC (0-1).

Il n’y aura eu qu’un but au stade de l’Aube ce lundi, mais quel but. Après une relance depuis le camp des Savoyards, Fabrice N’Sakala a trouvé Yohan Demoncy aux alentours du point de penalty, pour une superbe volée pied droit, qui est venue se loger dans la lucarne droite d’un Nicolas Lemaître médusé. Comme souvent dans ce genre de situation, les ambitions ont laissé place à la gestion, et les hommes de Laurent Guyot ont principalement défendu leur bout de gras par la suite. Au total, 23 tirs pour Troyes, pour seulement 4 cadrés. Compliqué dans ces conditions.

Annecy retrouve la quatrième place, au pied du podium et du Paris FC (34 points contre 33).

Ligue 2 : mauvaises opérations pour Dunkerque et Annecy, le derby corse reporté