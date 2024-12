Pronostic Troyes Metz : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Troyes résiste à Metz

Les 32es de finale de la Coupe de France nous offre, dès vendredi, une affiche entre deux formations de Ligue 2 avec cette opposition entre Troyes et le FC Metz. Sauvé in extremis de la descente en National par la relégation administrative de Bordeaux, l’ESTAC a connu une entame laborieuse avec un entraîneur nommé juste avant la reprise. Finalement, les hommes de Stéphane Dumont ont trouvé leur rythme de croisière avec une seule défaite lors des 7 dernières journées de Ligue 2 et cela face au leader, Lorient. Lors de la dernière journée, l’ESTAC avait une rencontre importante face à Martigues, dernier. Les Troyens ont confirmé leur excellente disposition en surclassant le club du Sud de la France (4-0). Cette victoire a surtout permis à Troyes de remonter à la 13e place et de sortir de la zone rouge. En Coupe de France, le club troyen s’est imposé lors des tours précédents face à Du Foron (1-3) et Cluses Scionzier (0-1).

De son côté, le FC Metz est redescendu en Ligue 2 cette année. Habitué à faire l’ascenseur entre les 2 divisions, le club lorrain espère retrouver au plus vite l’élite. Invaincu lors des 5 dernières journées de Ligue 2, Metz a été tenu en échec lors de ses 2 derniers déplacements à Clermont et Annecy. Le club messin reste dans le coup pour la montée puisqu’il est actuellement en 4e position avec 4 points de retard sur Lorient, 1er et 2 sur le Paris FC, second. Pour se hisser en 32e de finale de Coupe de France, le FC Metz a successivement dominé Obernai (0-3) et Raon l’Etape (0-1). L’objectif principal du club étant la montée en Ligue 1, Le Mignan pourrait aligner une équipe remaniée face à Troyes. Sur une excellente dynamique, Troyes semble en mesure de tenir tête au club messin.

