Troyes met fin à l’invincibilité du FC Metz

Troyes 2-1 Metz

Buts : P. Ba (42e) et Ripart (80e S.P.) pour Troyes // I. Traoré (78e) pour Metz

L’honneur du City Group est sauf.

Bon dernier du championnat jusque-là, Troyes a décroché son premier succès de la saison, ce samedi, au détriment de Metz (2-1). La dynamique ne penchait clairement pas du côté de l’ESTAC, mais Pape Ibnou Ba a concrétisé l’énorme travail de Cyriaque Irié avant la pause, mettant fin à 390 minutes de disette pour l’attaque auboise (1-0, 42e).

Ultime équipe encore invaincue en Ligue 2, le FC Metz s’est accroché et a réussi à recoller avec une bonne dose de réussite : sur un coup franc de Jessy Deminguet dévié par le mur, Zacharie Boucher a perdu ses appuis et Ismaël Traoré en a profité pour égaliser de la tête (1-1, 78e). Une joie de courte durée, puisque dans la foulée, Matthieu Udol a commis une faute maladroite sur Mouhamed Diop dans la zone de vérité. Renaud Ripart n’a pas raté l’occasion de redonner l’avantage aux siens et de lancer pour de bon la saison troyenne (2-1, 80e). L’ESTAC remonte à la 16e place pendant que Metz, qui pouvait prendre la tête du classement, dormira au cinquième rang.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇫🇷 #ESTACFCM 😵💫 Après avoir gagné 6-0 contre Martigues, Metz s’écroule contre l’ESTAC, qui était dernier ! 🎯 Ba et Ripart ont marqué pour Troyes, Traore avait redonné espoir aux Grenats ! 📊 Metz chute à la 5ème place !https://t.co/nIUZF2lY9s — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 28, 2024

Bel hommage à la quiche lorraine.

