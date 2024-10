Pronostic Dunkerque Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Dunkerque sur sa lancée face à Troyes

Après avoir obtenu son maintien grâce à une excellente seconde partie de saison, Dunkerque voulait poursuivre sur cette lancée lors de ce nouvel exercice. Les hommes de Luis Castro ont raté leur entrée en matière en concédant deux revers face à Annecy et le Paris Fc. Auteur tout de même d’une sortie encourageante à Charléty, le club nordiste a ensuite redressé la barre en signant 4 victoires de rang contre Rodez, Clermont, Pau et Bastia. Cette belle série s’est estompée avec un nul le week-end dernier au Stade Vélodrome face à Martigues. Lors de ce match, les Maritimes ont profité de leur supériorité numérique en fin de match pour égaliser (1-1). Avec 13 points, l’USO occupe la 5e place à seulement 2 unités du leader.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Troyes a été repêché en début de saison à la suite de la relégation administrative de Bordeaux. Ce miracle ne doit pas faire oublier les deux dernières années terribles vécues par l’ESTAC, ponctuées par 2 relégations sportives successives. Arrivé quelques jours avant l’ouverture de la saison, Stéphane Dumont a du pain sur la planche avec un effectif bâti pour le National. Ceci peut expliquer en partie les difficultés troyennes. En effet, Troyes avait signé 5 défaites et 1 nul lors des 6 dernières journées. Finalement, l’ESTAC a remporté sa première victoire lorsqu’on ne s’y attendait pas lors de la réception de Metz (2-1), qui vise un retour en Ligue 1. Avec 4 points, Troyes est dans la zone de relégation mais a repris confiance. Toutefois, Dunkerque a affiché des certitudes lors des dernières semaines qui devraient lui permettre de s’imposer à domicile et de consolider sa place dans le Top 5. D’autant que Troyes n’a pris qu’un point sur ses 4 premiers déplacements. Comme lors des 2 dernières réceptions, Dunkerque tentera de prendre les 3 points dans un match à plus de 2 buts.

► Le pari « Victoire Dunkerque » est coté à 1,91 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 191€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Plus de 2, 5 buts » est coté à 1,90 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 190€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Dunkerque – Troyes

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Dunkerque – Troyes sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 3540€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Dunkerque – Troyes avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Dunkerque Troyes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Les sept péchés capitaux de la nouvelle saison de Ligue 2