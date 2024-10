« L’argent a été mal géré la saison dernière », admet la propriétaire de Martigues

Cela tangue du côté de la Venise provençale.

Alors la propriétaire du FC Martigues, l’Américaine Lepa Galeb-Roskopp, est sortie du silence pour rétablir « un environnement positif » autour des Sang & Or. La boss du FCM a ainsi admis que « l’argent a été mal géré la saison dernière », dans un communiqué. « Des factures n’ont pas été payées, ce dont je n’ai jamais été informée. Je ne cautionnerais jamais la gestion d’une entreprise qui ne paie pas ses fournisseurs. Je n’étais pas au courant des contrats qui ont été signés et ignorés », regrette l’Américaine.

Tout en renouvelant sa confiance dans l’équipe mise en place l’été dernier, Lepa Galeb-Roskopp a annoncé avoir « engagé des comptables et un grand cabinet d’avocats pour auditer les comptes du club en étroite relation avec l’Association afin d’avoir une compréhension claire de ce qui s’est passé », avant « de tenir pour responsable les personnes qui ont agi de manière malhonnête et en connaissance de cause ».

Dix-septièmes de Ligue 2, les Martégaux sont déjà punis puisqu’ils joueront à Gueugnon avant de retrouver leur stade Francis-Turcan, le 11 janvier contre Clermont.

Theo Hernandez, le prince de la vrille