Thierry Laurey suspendu de ses fonctions d’entraîneur à Martigues

Demain ne lui appartient plus.

La sentence est tombée pour Thierry Laurey. Le FC Martigues a fait savoir via un communiqué que l’entraîneur aubois a été « suspendu de ses fonctions ». Une nouvelle à laquelle a réagi Pierre Wantiez, le président martégal : « C’est une décision que j’assume pleinement, qui s’inscrit dans le cadre de la réflexion en cours sur le fonctionnement du groupe professionnel, dans l’intérêt du FC Martigues. Nous ferons avec Thierry Laurey le point sur la situation, avant décision définitive ».

Communiqué officiel Le FC Martigues informe que son entraîneur principal, Thierry Laurey, a été suspendu de ses fonctions.https://t.co/KeDJL99kgZ pic.twitter.com/WDhWGG9UuX — FC Martigues (@fc_martiguesoff) December 16, 2024

Les Martégaux lanterne rouge de Ligue 2

Arrivé du côté de la Venise provençale le 2 juillet dernier après le départ au Red Star de Grégory Poirier, Thierry Laurey n’a pas réussi à mettre les Sang et Or au diapason de la Ligue 2. Avec un bilan de deux victoires, trois nuls et onze défaites, les partenaires de Karim Tlili squattent la dernière place du classement de Ligue 2 avec 9 points et accusent déjà un retard de 8 points sur Clermont, premier non-relégable. La gifle reçue face à Troyes ce week-end (4-0) semble avoir eu raison du mandat de l’ancien entraîneur strasbourgeois.

Si le club martégal est sportivement en crise, il fait également face à de grandes difficultés économiques. La DNCG a confirmé cette semaine que le FCM aura interdiction de recruter lors du mercato hivernal.

Le sort du FCM semble d’ores et déjà scellé.

