Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Murette US vs Estrablin

L’Euro 2025 approche à grands pas et il y en a certaines qui veulent candidater pour y participer. La joueuse de l’US Murette nous offre un raid solitaire. Bien évidemment, elle conclut par une magnifique frappe dans la lucarne, imparable pour la gardienne adverse.

2/ Empire 66 vs Narbonnais FS

Appui – déviation, le numéro 12 de l’Empire 66 offre une leçon de futsal à ses adversaires entre semelles et feinte de corps. Un but phénoménal digne de Ricardinho.

3/ US Breilloise vs Le Luart US

Ça n’en finit pas avec les pelouses grasses et tondues à moitié, mais c’est ce qui fait la beauté du sport. En renard, le numéro 13 de l’US Breilloise gagne le second ballon et envoie une superbe volée qui vient toucher les deux montants avant de finir dans le but. Pas besoin de VAR pour l’arbitre de la rencontre.

4/ Bruay Labuisiere FF vs Abbeville SC

À l’extérieur comme à la maison. Chaussette baisée façon Paulo Dybala, le joueur du SC Abbeville se balade sur le terrain comme s’il était dans son jardin. Un numéro de soliste qui lui permet d’inscrire un but à l’avantage de son équipe en Gambardella.

5/ GD Couronne AS vs Vandœuvre US

Il ne faut surtout pas parler d’âge ! Encore un magnifique but inscrit en futsal, cette fois-ci en championnat U13 du Grand Est. Le pivot de l’AS GD Couronne exécute un fabuleux Ronaldo chop à son adversaire avant de finir par une frappe croisée.

Lookman of the year