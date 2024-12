Le père d’un jeune joueur de Martigues roue de coups son éducateur en plein match

À peine croyable.

Alors que se déroulait mercredi matin un plateau de matchs de catégories jeunes (moins de 8 ans) dans le club de football de Luynes (quartier d’Aix-en-Provence), une terrible agression physique a eu lieu en pleine partie, comme le rapportait La Provence ce jeudi soir. Le père d’un jeune joueur du FC Martigues, visiblement mécontent que son entraîneur le fasse jouer au poste de défenseur plutôt que sur le front de l’attaque, s’est tout à coup jeté sur l’éducateur, le rouant de coups alors même que le match était en cours. « Il s’est avancé vers l’éducateur. Ce dernier lui a dit qu’ils discuteraient, au calme, après la rencontre. Il n’a pas voulu attendre, il a insisté et lui a asséné un coup de poing au visage puis a continué au sol avant d’être séparés » rapportent des témoins de la scène.

Un phénomène de plus en plus inquiétant

Choqué par cette agression tout à fait scandaleuse, le président du club martégal Thierry Érisson a fait part de sa stupéfaction, tout en assurant « convoquer le plus rapidement possible un conseil d’administration dès que j’ai plus de nouvelles sur ce qui s’est passé et voir ce que l’on décide ». Cet odieux passage à tabac vient malheureusement s’ajouter à la désormais longue liste d’agressions physiques et verbales à l’encontre des éducateurs, un phénomène de plus en plus inquiétant dans le monde du football : il y a quelques semaines, les véhicules de deux entraîneurs de Colomiers avaient notamment été incendiés dans la nuit.

