Pronostic Amiens Martigues : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens intraitable à domicile face à Martigues

Amiens était annoncé parmi les outsiders pour les playoffs lors de cet exercice. Le club picard a évolué plusieurs saisons dans l’élite et lutte pour retrouver la Ligue 1. Il y a deux saisons, les dirigeants ont misé sur Omar Daf pour relancer cette formation. L’an passé, le club picard n’a jamais su saisir l’opportunité de se mêler dans la course et a au final fini dans le ventre mou. Lors de ce nouvel exercice, Amiens est aux portes des playoffs puisqu’il occupe la 7e place à 2 unités de la 5e place. Toutefois, Amiens vit une saison paradoxale puisque les Picards sont invaincus dans leur stade de la Licorne avec un parcours quasiment parfait de 5 victoires pour un nul contre l’actuel leader du championnat, le Paris FC. En revanche, en déplacement, le bilan est famélique avec un seul succès obtenu en 6 rencontres, à Pau. Lors des autres matchs, les Amiénois se sont systématiquement inclinés.

En face, Martigues est l’une des 2 formations promues de la saison avec le Red Star. L’équipe entrainée par Thierry Laurey connaît une entame compliquée puisqu’elle occupe la dernière place du classement. Toutefois, le club sudiste a réussi quelques coups en s’imposant à Clermont et à Annecy. Obligé de jouer ses matchs à domicile dans un autre stade car le leur est en rénovation, les Martégaux ont subi une défaite cruelle le week-end dernier dans le choc des promus face au Red Star. En effet, la formation francilienne s’est imposée à Gueugnon au bout du temps additionnel (98e minute). Dans le dur, Martigues devrait subir la loi d’une équipe amiénoise intraitable dans son antre.

