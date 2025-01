Pour João Neves, le niveau est plus élevé en Ligue 1 qu’au Portugal

Le parfait compromis.

João Neves, la nouvelle pépite du PSG, s’épanouit sous les projecteurs de la capitale. Dans une interview à Onze Mondial, le milieu portugais de 20 ans est revenu sur son transfert de Benfica cet été, un mouvement qu’il n’avait pas vu venir. « Je ne m’attendais pas à partir, mais Benfica avait besoin de vendre, et l’approche du PSG m’a convaincu. Ils m’ont parlé de leur vision : un club qui parie sur les jeunes, qui prône le beau jeu. C’est parfait pour moi. »

« L’argent ne m’intéresse pas »

Le prodige lusitanien reste humble malgré son transfert à 60 millions d’euros. « Mes amis me disent : “Tu vaux 60 millions.” Moi, je me demande comment c’est possible. Mais l’argent ne m’intéresse pas. Dans le foot, ce qui est vrai aujourd’hui peut être faux demain. »

Neves a également comparé ses expériences au Portugal et en France : « Le niveau ici est plus élevé. Les équipes du bas de tableau sont plus rapides, agressives, compétitives. Les stades sont meilleurs, les pelouses parfaites. Ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, même à l’extérieur. »

