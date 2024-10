Les voitures de deux éducateurs de Colomiers brûlées en pleine nuit

Déplorable.

L’US Colomiers a été touchée par deux actes de malveillance. Dans la nuit de lundi à mardi, deux éducateurs de la catégorie U11 du club haut-garonnais ont vu leur voiture brûler à une heure d’intervalle, d’après les informations de France Bleu Occitanie et de La Dépêche. Le deuxième entraîneur « a dû être évacué en pleine nuit avec ses quatre enfants, dont un nouveau-né », d’après Patrice Maurel, directeur technique de l’US Colomiers, qui a témoigné auprès de Actu.fr.

Le club a annoncé arrêter ses activités, matchs et entraînement compris, jusqu’au 11 novembre, soutenu par la Ligue de football d’Occitanie et le district de Haute-Garonne. « La concordance des événements laisse penser que cela pourrait être un acte né de la frustration de ne pas voir son enfant retenu sur un match. Les parents doivent comprendre que ce n’est pas possible de réagir comme cela », a commenté le président Florian Aït-Ali au micro de France Bleu.

Le projet Mbappé va beaucoup trop loin.

Procès des vrai-faux agents à Marseille : Le déballage avant le ménage ?