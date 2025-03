Un vilain geste et un premier carton rouge pour Sergio Ramos au Mexique

Du Ramos tout craché.

Désormais expatrié au Mexique depuis le mois de janvier, Sergio Ramos ne compte pas se faire oublier de sitôt. Lors de la rencontre entre le CF Monterrey, son club, et les Pumas dans la nuit de dimanche à lundi, l’Espagnol n’a cessé de se faire remarquer, avant de se faire expulser en fin de rencontre pour un vilain geste.

Coups de coude et de pied

Dès la 20e minute de jeu, l’expérimenté joueur de 38 ans se croit sur un ring plutôt que sur un terrain de foot. Au duel avec Pablo Bennevendo aux abords de la surface de réparation, il lui envoie son coude dans la mâchoire. Son adversaire tombe au sol, mais l’Espagnol n’est pas sanctionné.

Este codazo de Sergio Ramos no fue ni amarilla… se pudo ir expulsado 2 veces en el partido, una en el primer tiempo y la segunda pues la que si marcaron jaja pic.twitter.com/4dT66OQhrH — MT2 (@madrid_total2) March 17, 2025

On joue la fin du match quand Ramos pète les plombs et inflige un coup de pied à Guillermo Martínez. L’arbitre dégaine le carton rouge, bien mérité. Un geste symbole de frustration du résultat de son équipe ? Même pas, le CF Monterrey est reparti avec les trois points grâce à une victoire 1-3. Quelques minutes après le coup de sifflet final, l’Espagnol se précipite sur ses réseaux sociaux et publie, plein d’ironie, qu’il « était évident qu(‘il) ne pouvai(t) pas quitter le championnat sans un carton rouge ».

🟥 SERGIO RAMOS, EXPULSADO en su quinto partido con RAYADOS. 👀 Esta es la acción por la que el central vio la cartulina roja.pic.twitter.com/0WNHQ5luuQ — ChiringuitoLatino (@chirilatino) March 17, 2025

L’autodérision, c’est important.

